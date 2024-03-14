تحذير من الشاي والقهوة.. مخاطر كبيرة عند تناولهما في رمضان

يُعتبر الشاي والقهوة من أكثر المشروبات شعبية ويحبهما الكثير من الناس، لكن في بعض الحالات لا يفضل تناولهما خاصةً في شهر رمضان وقت السحور، وهو ما صدم الكثير من محبيهما؛ إذ أصدر المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة، تحذيرا من الشاي والقهوة في هذا الوقت بسبب تأثيرهما على صحة الجسم.

تحذير من الشاي والقهوة

الشاي والقهوة يمكن أن يسببا الأضرار عند تناولهما على السحور، وبحسب ما حدد المعهد القومي للتغذية، فإنه يجب تجنب تناول الشاي والقهوة بعد وجبات السحور لأنهما من مدرات البول، ويساعدا على تقليل السوائل في الجسم، وبالتالي سيفقد الجسم جزءًا كبيرًا من المياه، ويؤدي إلى الشعور بالعطش، مع التأكيد على تناول من 8 لـ12 كوب ماء بين وجبتي السحور والإفطار.

أضرار الشاي والقهوة بعد السحور

الشاي والقهوة يسببان للجسم مضافعات كبيرة، وهو ما أكده عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أن لهما الكثير من الأضرار تتمثل في التالي:

زيادة حدوث مضاعفات للالتهابات.

أحد المكونات العضوية الموجودة في الشاي والقهوة تسبب المزيد من القلق والتوتر، والإصابة بما يعرف بمتلازمة الأرق.

تحذير من الشاي والقهوة بعد السحور، لأنهما يضران الجهاز الهضمي.

يسببان الإمساك الشديد.

تناولهما بعد السحور يعمل على زياد الكافيين في الجسم، مما يزيد من إجمالية حمض المعدة، الناتج عنه التأثير على الجسم.

الإصابة بتسوس الأسنان.

تحذير من الشاي، لأنه يعمل على تكسير الحديد في الجسم.

احتمالية الإصابة بالقرحة.

سبب التحذير من الشاي والقهوة

تعتمد الخطورة على الحالة الصحية للجسم، وتتفاوت من شخص لأخر، وبحسب الكمية المتناولة، لذلك أثناء رمضان يجب تناولهما بقدر معين بمقدار كوب على مدار اليوم دون الإفراط فيه، وممنوع على السحور أو بعده، إذ نصح «ناجي» الابتعاد عن تناول الشاي باللبن بشكل يومي في الأيام العادية أكثر من مرة، ويزداد الأمر في رمضان، ولتجنب الإصابة بالأمراض المترتبة عليه، يجب استبداله بمشروبات دافئة أخرى.