كل ما يكذب مناخيرة تكبر.. طبيبة توضح تأثير مشاهد الكبير أوي على الأطفال

يستمر الكبير في الكذب في بداية الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي ويكبر أنفه، حتى أصبح مجالا للسخرية من ابنائه وزوجته، ويحاول إصلاح الورطة التي وقع فيها بسبب نفادي.. هذه المشاهد الكوميدية التي يراها الجمهور ساخرة، لها جانب آخر نفسي على المشاهدين من الصغار، وهو ما توضحه الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر، في تصريحات لـ«الوطن».

تأثير مشاهد تحول الكبير لـ«بينوكيو» بسبب الكذب على الأطفال

ويعتبر التحول الذي حدث للكبير في جسده بسبب الكذب يشبه «بينوكيو»، الذي زاد حجم أنفه بسبب الكذب، وفي الحلقة 3 والحلقة 4 من مسلسل الكبير اوي8، كذب الكبير على الفنانة أمينة خليل التي عزمها على مهرجان المزاريطة، ولا يوجد مهرجان.

وبسبب هذا المشهد الساخر وعقاب الكبير بسبب الكذب، قالت أستاذ مساعد علم النفس بجامعة الأزهر، الدكتورة صفاء محمود حمودة، لـ«الوطن»، إنها فكرة ظريفة توصل للطفل عقاب الكذب بشيء عيني يراه، فالكذب دائما تأثيره نفسي على الكذاب وعلى من حوله، لكن عندما يطول جزء جسدي من جسد الشخص الكذاب فهي لقطة لطيفة تصل للمشاهدين الصغار يرون فيها عقاب الكذاب أمام أعينهم، وكيف يؤثر الكذب على الشخص جسديا ونفسيا ويجعله شخص قبيح.

وكذا يوضح المسلسل، كيف تصبح نفسية الشخص الكذاب مشوهة من كثرة إخفاء الحقائق، ثم بعدها يدخل في شهادة الزور ويصبح شخصا غير موثوق به، وفي الحديث الشريف، إن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وقيل للرسول صلى الله عليه وسلم، أيكون المؤمن جبانا قال نعم، أيكون بخيلا قال نعم، أيكون المؤمن كذابا قال لا، ولذلك من المهم توعية الصغار.

مواعيد عرض مسلسل الكبير

ويعرض مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 4 بطولة الفنان أحمد مكي على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة الساعة 3 صباحاً، والساعة 3 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 7.45 صباحاً والساعة 1.45 مساء.