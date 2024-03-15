مسلسل لحظة غضب الحلقة 5.. الشرطة تطلب يمنى للتعرف على جثة شريف

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل لحظة غضب أحداثا ساخنة، حيث اعترفت يمنى بطلة المسلسل والتي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك لصديقتها فاطمة بأنّها قتلت زوجها شريف، والذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، وبذلك تكون صديقتها هي الوحيدة التي تعرف جريمتها، وتنتهي الحلقة الخامسة على استيقاظ مصطفى شقيق شريف، والذي يجسد دوره الفنان محمد شاهين، من الغيبوبة.

العثور على جثة شريف زوجها

حدث ذلك بعدما اتصلت فاطمة صديقة يمنى لتقول لها إن الشرطة عثرت على جثة شريف زوجها، وطلبوا منهم التعرف على الجثة، والتأكد إذا كانت لزوجها أم لا، وعندما ذهبوا إلى المشرحة للتعرف على الجثة لم تكن جثة محمد فراج «شريف»، كانت الجثة لشخص آخر.

فاطمة تبحث عن بليزر مصطفى

كانت بداية الحلقة 5 من مسلسل لحظة غضب بدأت بدخول محمد شاهين «مصطفى» منزله وشعر بوجود شخص في المنزل فدخل غرفته، عندما دخل قامت صديقة يمنى التي كانت تبحث لها عن بليزر مصطفى بضرب الأخير على رأسه بالفازة فأغمى عليه وذهبت هي مسرعة إلى سيارة يمنى.

وذهبت بعد ذلك صبا مبارك «يمنى» وصديقتها في أحد الشوارع وقاموا بحرق بليزر مصطفى الذي عليه دم زوجها شريف.

وبعد ذلك ذهبت زوجة محمد شاهين مصطفى إلى المنزل لتصدم بمنظر مصطفى وهو ملقى على الأرض ويحيطه الدماء فتنقله إلى المستشفى، ليخبرهم الدكتور أن مصطفى دخل في غيبوبة.