ساعات قليلة تفصلنا عن إفطار خامس أيام شهر رمضان المبارك في محافظة المنوفية، لذا يبحث المواطنون على موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الجمعة 15-3-2024، وذلك لمعرفة موعد الإفطار بالتحديد وأداء الصلاة.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الجمعة سيكون في تمام الساعة 6:04 مساء، وبذلك يكون تقدم دقيقتين عن أول أيام شهر رمضان الكريم، بينما عدد ساعات الصيام بلغت 13:46 ساعة بزيادة 8 دقائق عن اليوم الأول أيضا.

موعد أذان المغرب اليوم في المنوفية الجمعة 15-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان التي حددتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد السحور يكون في تمام الساعة 2:19 صباحًا قبل أذان الفجر بمأثر من ساعتين، بينما موعد الإمساك قبل أذان الفجر بعشرين دقيقة في تمام الساعة 4:19 صباحا.