أسعار الخضروات اليوم الجمعة 15-3-2024 في الأسواق.. مستقرة

استقرار كبير شهدته أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الجمعة 15-3-2024، حيث سجل متوسط سعر كيلوجرام الطماطم نحو 4 جنيهات، فيما سجل متوسط سعر كيلو البطاطس نحو 9 جنيها، سعر التفاح المحلي نحو 30 جنيها للكيلو الواحد، وفق أسعار سوق العبور لتجارة الجملة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار الخضروات اليوم، وفق بوابة أسعار سوق العبور لتجارة الجملة والقطاعي.

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 15-3-2024 في الأسواق

- يتراوح سعر الطماطم من 3.5 إلى 6 جنيهات.

- يتراوح سعر البطاطس من 4 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر البصل من 10 إلى 24 جنيها.

- يتراوح سعر الكوسة من 9 إلى 20 جنيها.

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 3 إلى 4 جنيهات.

- يتراوح سعر الفاصوليا من 17 إلى 21 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 4 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 12 إلى 22 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 15 إلى 18 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 15 إلى 18 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 14 إلى 20 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل حامي صوب من 14 إلى 24 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر - أبرتقالي» من 18 إلى 22 جنيها.

- يتراوح سعر الملوخية من 15 إلى 20 جنيها.