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دراما المتحدة

القناة الأولى تعرض ملخص أحداث الحلقة الرابعة من المسلسلات التاريخية

كتب:

يارا أشرف
01:20 م | الجمعة 15 مارس 2024
ملخص أحداث الحلقة الرابعة من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية

ملخص أحداث الحلقة الرابعة من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية

عرضت  القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول  ملخص أحداث الحلقة الرابعة من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية.

 

مسلسل «الحشاشين»

وأفاد التقرير: «بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل «الحشاشين» بوصول حسن الصباح مدينة عكا، وبها قابل زيد بن سيحون «أحمد عيد»، وأخبره أنه سيقابل نظام الملك».

 مسلسل «صيد العقارب»

وأضاف: «وشهدت أحداث مسلسل «صيد العقارب» الحلقة الرابعة بطولة غادة عبدالرازق، ذهاب الضابط حسام لبيت إسماعيل وسأله عن ابنه سامح، وأنه تسبب في قتل علي، لكن إسماعيل أنكر الموضوع».

 مسلسل «سر إلهي»

وتابع: «في الحلقة الرابعة من مسلسل «سر إلهي» بطولة النجمة روجينا، شهدت وفاة بنتها الوحيدة سلمى من سعد «محمد ثروت»، ودفنها في مشهد خلع القلوب».

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