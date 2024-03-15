من شمائل سيدنا النبي.. اغتنمها في الجمعة الأولى من رمضان

في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، يسعى الناس لاستغلال هذا اليوم لما له من فضل عظيم، فيوم الجمعة من الأيام ذات خصوصية لدى المسلمين، ودائما ما يكون للجمعة الأولى من رمضان اختلاف وحفاوة في الاستقبال ويسعى الجميع لاغتنماها، واتباع هدي سيدنا النبي من أفضل الطرق لذلك.

شمائل سيدنا النبي في أول جمعة من رمضان

ونشرت دار الإفتتاء المصرية، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، بالتزامن مع الجمعة الأولى من رمضان بعض من شمائل سيدنا النبي، وذلك حتى يتبع الناس سنته وطريقته في التعامل مع أمور الحياة المختلفة، إذ قالت الإفتاء، إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم كان يتّكئ في حِجْر السيدة عائشة رضي الله عنها وهي حائض ثم يقرأ القرآن.

شمائل سيدنا النبي

وأضافت، خلال حديثها عن شمائل سيدنا النبي أنه كان إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع، مضيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلم عبثًا، حتَّى في المزاح، يمزح بعبارة فيها حكمة، ولا تخلو من بيان.

ونصحت دار الإفتاء متابعيها، بالسيرعلى سنة النبي محمد، ليس في رمضان فقط بل في كل وقت وحين، وذلك لأنه كان جامعا للأخلاق الحسنة كلها.