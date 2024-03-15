اعرف حقك بعد سن الـ 60.. مكافآت في قانون العمل

كثيراً ما يلجأ الكثير من المواطنين للعمل بعد سنة الـ60 عاما، ونرصد لكم من خلال خبير قانوني حقوق العامل خلال فترة عملة بعد سن الستين.

نص قانون العمل

قال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، والخبير القانوني، إن المادة 126 من قانون العمل كانت واضحة في هذه المسألة حيث نصت على أنه «يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي».

صرف شهرين بعد الوفاة اثناء العمل

وأضاف «عبد السلام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 123 من القانون نصت على أن «ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما طبقا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته، وإذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها».