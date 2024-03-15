طريقة عمل خشاف رمضان في دقائق.. بأبسط المكونات

يعد الخشاف مهما على مائدة الإفطار في رمضان، ومن أشهر الوصفات المستمرة على طاولات طعام الأسر المصرية خلال الشهر المبارك، وخاصةً إنه واحد من الأطباق الشهيرة ذات المذاق المميز وغني بياميش رمضان المختلف الذي يجعله مشروب رمضاني خالص مختلف عن غيره من المشروبات الرمضانية، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، طريقة عمل خشاف رمضان في دقائق، على الشيف نجلاء الشرشابي.

الخطوات اللأزمة طريقة عمل خشاف رمضان

المكونات:-

بلح مجفف.

عسل.

ثلج مجروش.

ماء.

بلح مجفف.

تين.

مشمش مجفّف.

كوب قراصيا.

لوز وزبيب وفستق.

كوب تمر مقطع.

لبن.

سكر.

زبيب.

جوز هند.

مكسرات.

طريقة تحضير خشاف رمضان

- الخطوة الأولى: قبل البدء في تحضير الخشاف باللبن حضري المكونات اللازمة وإحضار التمر وغسله بشكل جيد، وانقعية في باء حتي يلين ويكون سهل للأكل.

- الخطوة الثانية: في بولة كبيرة ضعي لتر ماء وضيفي إليه كلا من التمر وكوب المشمشية المتقطعة والتين والقراصيا والزبيب وقلبيهم في الماء جيدًا، واتركه لكي تلين مكونات الخشاف وتعود لطبيعتها بدلا من كونها ناشفة بعد تغطيتها جيداً.

- الخطوة الثالثة: ضغي في بولة أخرى الحليب الدافئ وربع كوب السكر حسب رغبتك يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بملعقتين من العسل الأبيض، حتي يكون صحي أكثر ويمكن الاستغناء عن السكريات لأن الفواكه الموجودة في الخشاف بطبعها غنية بالسكر.

- الخطوة الرابعة: قومي بتصفيه الفواكه المجففة من المشمش والبلح والتين، قبل أن توزعيها في كاسات،ثم ضيفي السكر للماء الذي تم نقع الفواكه فيه.

الخطوة الخامسة: زيني الكاسات بالزبيب والمكسرات وجوز الهند.