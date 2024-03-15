ما دليل فرض الحجاب؟.. علي جمعة يجيب على سؤال طفلة (فيديو)

رد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول ما الدليل على فرض الحجاب؟.

دليل فرضية الحجاب

وأوضح الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: «الدليل موجود في سورة الأحزاب وربنا خاطب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في سورة الأحزاب وقال قول لأزواجك ونساء المؤمنين يبقى كل نساء المؤمنين، وهذا في قول الله سبحانه وتعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين)».

وأضاف: «كمان الدليل في إجماع الأمة يعني كل الأمة فهمت كده، زى ما الأمة فهمت ليه اتوضأ قبل ما أصلي، ونص الآية متفق عليه».