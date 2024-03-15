«رمضان في مصر غِير».. «السياحة» تطلق حملة ترويجية للمقصد المصري بالسوق العربي

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة للترويج للمقصد السياحي المصري بعنوان «رمضان في مصر غِير»، بعدد من الأسواق العربية منها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتبلغ مدة تلك الحملة 5 أسابيع.

حملة لجذب السياح العرب إلى زيارة مصر

وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي اليوم، إن إطلاق هذه الحملة يأتي تزامناً مع شهر رمضان المعظم وقرب عيد الفطر المبارك لجذب المزيد من السائحين العرب لزيارة المقصد السياحي المصري والاستمتاع بالأجواء الرمضانية وعيد الفطر به.

أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن إطلاق هذه الحملة يهدف إلى استثمار شهر رمضان المبارك للترويج للمنتجات السياحية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية بها، بالسوق العربي باعتباره إحدى الأسواق السياحية المستهدفة، لافتاً إلى أن المحتوى الترويجي لهذه الحملة يتضمن فيديو وحلقات قصيرة يقدمها مؤثرون ومدونون وصناع محتوي عرب ومصريين عن أجواء رمضان وعيد الفطر المبارك التي تتميز بها مصر.

الحجوزات المباشرة لمصر من الدول العربية خلال رمضان وعيد الفطر

وأوضح أنه سيتم بث الفيديو الترويجي الخاص بالحملة والحلقات التي يقدمها المؤثرين والمدونين على منصات «Facebook- Snapchat – Tiktok – Youtube»، بالإضافة إلى منصة شاهد وذلك بالأسواق التي تم إطلاق الحملة بها، بالإضافة إلى منصة الحجز الإلكتروني WEGO ، التي تعد أحد أكبر محركات البحث والحجز في الشرق الأوسط، بهدف دفع حركة الحجوزات المباشرة على المقصد السياحي المصري خلال موسم شهر رمضان وعيد الفطر بالسوق العربي.

محتوى ترويجي عن عادات وتقاليد المصريين خلال رمضان

أشارت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بهيئة تنشيط السياحة، إلى أن الهيئة تركز على الحملات الإلكترونية ولاسيما في ظل الاتجاه المتزايد نحو استخدام الإنترنت للبحث والحجوزات.

وأوضحت أنه خلال هذه الحملة الترويجية تم استثمار الأجواء الإيجابية المُبهجة والمُميزة لشهر رمضان المبارك في مصر لإنتاج وإعداد محتوى ترويجي عن عادات وتقاليد المصريين لاستقبال هذا الشهر الكريم وقضاء أيامه ولياليه، حيث تعكس مزيجا من التراث الحضاري والثقافي الشعبي المميز، بالإضافة إلى دعوة السائحين العرب للاستمتاع بهذه الأجواء، وحضور عدد من الفعاليات الرمضانية التي تُقام بمصر لتسليط الضوء على الثراء الثقافي والتراثي خاصة بالقاهرة كمدينة قائمة بذاتها تشمل كافة ألوان الفنون والترفيه والثقافة الداعمة لتقديم تجربة سياحية مميزة ولا سيما في شهر رمضان حيث تذخر شوارعها بكافة مظاهر الابتهاج والفرحة.