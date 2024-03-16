المواعيد الصيفية لغلق المحلات في 2024.. تبدأ من 7 صباحا وتنتهي 11 مساء

تستعد وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات تطبيق المواعيد الصيفية، لغلق المحلات 2024 والمطاعم والمولات والمقاهي والورش في جميع أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من آخر يوم جمعة في شهر أبريل المقبل، إذ ينتهي العمل رسميًا بالمواعيد الشتوية نهاية الشهر المقبل.

تراخيص المحال العامة

وحددت وزارة التنمية المحلية، المواعيد الصيفية للمحلات وفق نص المادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، إذ تشير المادة السادسة من القرار الوزاري أن تكون شهور الصيف، وفقًا لإحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، من كل عام حتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

المواعيد الصيفية للمحلات

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن»، إن المواعيد الصيفية لعمل المحلات والمولات التجارية تبدأ من 7 صباحًا وتنتهى 11 مساءً، مع مدّ العمل ساعة أيام الإجازات والخميس والجمعة من كل أسبوع، فتغلق المحال في تمام الساعة 12 صباحًا.

وأضاف أنّ المواعيد الصيفية لغلق المطاعم والكافيهات تبدأ من 5 صباحًا، وتغلق 1 صباحًا، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، علاوة على عمل الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية حتى7 مساءً، مع استثناء الورش ومحطات الوقود التي تعمل على الطرق السريعة.

أنشطة مستثناة

ومن الأنشطة المستثناة من مواعيد غلق المحلات الصيفية لتلبية احتجاجات المواطنين، من محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، ومحلات وأسواق الخضار والفاكهة.