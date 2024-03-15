«بدارة».. قصة نجاح مصرية لأهل الواحات بطلاتها سيدات (فيديو)

عرض برنامج «باب رزق»، من تقديم الإعلامي يسري الفخراني، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، تقريرًا مصورًا عن نجاح فتيات، تحت عنوان: «بدارة.. قصة نجاح مصرية لأهل الواحات وأبطالها سيدات».

وأوضح التقرير أنّ «بدارة» مشروع من طراز فريد لأهل الواحات، عبارة عن سلة تصنع من خوص النخل وتضع فيه العروس جزء من جهازها، وهو مشروع يرمز للبهجة والسرور والسعادة، ويعتمد على الحفاظ على الحرف اليدوية عند أهل الواحات.

«بدارة» مؤسسة كبيرة تعمل بها 350 سيدة

وأشار التقرير، إلى أن «بدارة» مؤسسة كبيرة تعمل بها 350 سيدة من سيدات الواحات ودهشور، موضحًا أن قصة هذا المشروع أصبحت حلمًا كبيرًا لسيدات الواحات، وهو مشروع لإعادة المشروعات اليدوية مرة أخرى.