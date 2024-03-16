مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة وcbc في رمضان 2024 الحلقة 6 

يواجه الأخوان غير الشقيقان حسين (أحمد داش) وعلي (عصام عمر)، مشكلة إثبات جريمة مقتل والدهم، الذي توفي في المستشفى بسبب العصابة التي ترغب في الحصول على مستندات براءة الدكتور صفوت مصباح، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة cbc والحياة وon والقناة الأولى في رمضان 2024 الحلقة السادسة، لمعرفة المزيد من تفاصيل المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري عبر 4 قنوات فضائية، وهي CbC وON والحياة والأولى المصرية، في توقيتات مختلفة وهي على النحو التالي:

1- وتأتي موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة على قناة ON E، في تمام الساعة 6:45 مساء، والإعادة الساعة 10:30 على قناة ON دراما.

2- بينما تعرض الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري على قناة CBC في تمام الساعة 6:5 مساء، وتُعاد على نفس القناة الساعة 9 صباح اليوم الثاني.

3- ويعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة اليوم على قناة الحياة، في تمام الساعة 11:15 مساء، وتُعاد في اليوم التالي الساعة 3:30 مساء.

4- ويأتي موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة على القناة الأولى المصرية، في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، والإعادة اليوم التالي الساعة 11 صباحًا.

مواعيد مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة على Watch IT

يعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة على Watch IT في تمام الساعة السادسة مساء.

أحداث مسلسل مسار إجباري

ينتمي مسلسل مسار إجباري إلى المسلسلات القصيرة فئة 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد داش وعصام عمر وصابرين وبسمة، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان.

وتدور أحداث مسلسل مسار إجباري حول على طالب جامعي يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له فيصاب بصدمة، ويضطر إلى أن يتعايش مع الواقع، والصدمة ذاتها يعيشها شقيقه الآخر، وهو الذي يكره أن يكون له شقيق، إلا أنه خلال المسلسل تحدث مفاجأة تجعل الأخوان يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.