مديرية العمل بأسوان تطلق مبادرة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين

أعلنت مديرية العمل بأسوان، مضاعفة الفرص التدريبية لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة نمو قطاع المشروعات الصغيرة في البلاد.

وأكدت مديرية العمل في محافظة أسوان خلال بيان اليوم، إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز المنتج المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة ولائقة للشباب والخريجين.

التشجيع على العمل الحر

وتتضمن هذه الجهود توعية الشباب بأهمية العمل والتشجيع على العمل الحر وتغيير ثقافتهم حول المشروعات الصغيرة وتطوير مهاراتهم وتوافقها مع احتياجات سوق العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي إطار هذه الجهود المبذولة، انتهت مديرية العمل بأسوان من 8 برامج تدريبية مجانية في مركز التدريب المهني بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان والوحدة المتنقلة بقرية عنيبة التابعة لمركز نصر النوبة.

الانتهاء من تدريب 200 من أبناء أسوان

وتضمنت هذه البرامج مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية وصيانة الشاشات وتركيب كاميرات المراقبة وصيانة الأجهزة المنزلية والقيادة والإدارة، إذ جرى تدريب أكثر من 200 شاب وشابة في هذه البرامج، مما سيمكنهم من العمل في مجالات متنوعة وزيادة فرص التوظيف لديهم.

وتعمل الحكومة على تسهيل إجراءات إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم المالي والفني للشباب الراغبين في بدء أعمالهم الخاصة وتوفر العديد من الجهات التمويلية والبنوك الدعم المالي والقروض الميسرة للشباب الراغبين في تأسيس مشروعاتهم الخاصة.