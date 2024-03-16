كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواعيد الكاملة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، موضحة أنه يجري حاليا الاستعداد للامتحانات بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية على مستوى المحافظات، على أن تُعقد الامتحانات وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

المواعيد الكاملة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

تُقدم «الوطن» في التقرير التالي، المواعيد الكاملة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، وفق ما أعلنته رسميا وزارة التربية والتعليم في بيان لها، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي تم توفيرها.

- عقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 8 مايو 2024.

- تنتهي امتحانات مراحل النقل والشهادة الإعدادية يوم 23 مايو 2024.

- تراعي الامتحانات أعياد الأخوة المسيحيين.

- عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية بداية من يوم 25 مايو 2024.

- تنتهي امتحانات الدبلومات الفنية يوم 6 يونيو 2024.

- عقد امتحانات شهادة اتمام مرحلة الثانوية العامة بداية من يوم 10 يونيو المقبل.

- تنتهي امتحانات الثانوية العامة يوم 20 يوليو المقبل.

مواصفات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

وحدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، مواصفات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، مؤكدا أنه جرى تعميم هذه التعليميات على المديريات، في إطار الاستعداد للامتحانات.

- تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات.

- تتولى المديريات التعليمية الإعلان عن جدول الامتحانات بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

- تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

- تُعقد الامتحانات في المدارس في لجان مراعية للإجراءات الوقائية ضد كورونا.