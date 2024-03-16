مبرمج سينمائي: تجربة «المتحدة» في ترجمة الأعمال الفنية بلغة الإشارة عظيمة

قال المبرمج السينمائي وجيه اللقاني، إنه في عام 2013، أسس مبادرة لعرض الأفلام في السينما البديلة بالمساحات غير الثقافية، مشيرًا الى أنه ضمن المجموعات التي كانت مستهدفة جمعية للصُم.

وأضاف «اللقاني» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ: «قولتلهم إيه رأيكم لو عرضت فيلم صامت عندكم من أعضاء الجمعية من الصم، وفرحوا جدا، وحصلت مشاهدة، ومناقشة على الفيلم، وكانوا سعداء جدا جدا بالمشاهدة».

وتابع: «الأول كان فيلم مفيهوش حوار واتفرجوا عليه، بعد كده جبنا أفلام كان فيها حوار، فبدأ يقف مترجم بيتكلم بلغة الإشارة، وبعد ذلك بدأنا نترجم الأفلام، عملنا طبعا أيقونة صغيرة والصم معانا، ووصلنا للمترجمين اللى بيكونوا من أبناء الصم، لأنهم بيعرفوا كل تفاصيل اللغة من طفولتهم، لأنهم بيتكلموا مع أهلهم من طفولتهم بلغة الإشارة، ومع الحياة والمجتمع باللغة العربية، ومش كل كلمة فى اللغة العربية لها توصيف فى لغة الإشارة».

وجيه اللقاني: «المتحدة» شركة عظيمة

أما عن تجربة الشركة المتحدة بترجمة بعض الأعمال بلغة الإشارة هذا العام، قال: «الشركة المتحدة عظيمة؛ لأنها قدمت تجربة عظيمة مثل هذة التجربة، فكرة إنها تحس بأنها هناك 7 ملايين أصم بيبقوا مشتاقين أنها يتفرجوا على الأفلام والأعمال الدرامية، ويحسوا أنهم جزء موجه له هذا العمل الفني الجديد، وبيعمل ارتباط وثيق جدا ما بين الأصم وأسرته وأصدقائه وبيقعد يشاهد معاهم».