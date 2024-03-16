دعاء لأبي المتوفى في رمضان.. اللهم أبدله دارا خيرا من داره

شهر رمضان خير شهور العام، والدعاء من العبادات المستحبة خلال هذا الشهر، لاسيما أن نسبة استجابة الدعاء خلاله تكون أكبر، ولذلك يحرص العديد من المسلمين على تذكر موتاهم وترديد دعاء لأبي المتوفى في رمضان، وهناك العديد من الأدعية الواردة في هذا الإطار.

دعاء لأبي المتوفى في رمضان

وعن دعاء لأبي المتوفى في رمضان، فإنه بعد الوفاة، يصبح الدعاء وسيلة التواصل الوحيدة بين الميت ومن يحبونه من الأحياء، لذا يحرص العديد من المواطنين على الإكثار من ترديد دعاء لأبي المتوفي في رمضان، لما في ليالي هذا الشهر المبارك من خير وبركة.

ويعتبر دعاء لأبي المتوفي في رمضان ضمن الأدعية التي لم يرد لها صيغة معينة حتى يلتزم بها العباد أثناء الدعاء لموتاه، بل يمكن أن يستعين بأي دعاء يفضل، أو يخاطب ربه بكل ما يخطر على باله وقلبه.

وهناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها ضمن دعاء لأبي المتوفى في رمضان، منها على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم في رمضان ارحم أبي وجميع أمواتنا وأموات المسلمين واسكنهم الجنة وآنسهم في وحشتهم.

- اللهم أبدل أبي دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وادخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

دعاء لأبي المتوفى

وهناك بعض الأدعية المستحب استعمالها ضمن دعاء لأبي المتوفى في رمضان، من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم في رمضان ارحم أبي وجميع أمواتنا وأموات المسلمين واسكنهم الجنة وآنسهم في وحشته.

- اللهم في رمضان ارحم أبي فهو أغلى ما فقدت.

- اللهم في فجر هذا اليوم من شهر رمضان المبارك أسألك يا رب أن تنر قبر أبي كما كان لحياتي نورا، وارحمه واجمعني به في جنتك يا أرحم الراحمين.