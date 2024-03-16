هل يسيطر الموبايل على حياتك؟.. خطوة بسيطة تخلصك من هيمنته

أصبح الهاتف الذكي المحمول لا يمكن الاستغناء عنه في الوقت الحالي، لقدرته على إنجاز العديد من المهام الصعبة، مثل سرعة التواصل مع الآخرين أو إنجاز العمل سريعًا، ورغم تلك الأهمية الكبيرة، إلا أنه قد ينقلب على صاحبه، ويجعله يستخدمه لعدة ساعات طويلة، فكيف يمكن التخلص من تلك العادة؟

ذكر موقع «العربية» عدة طرق، تساعد على التخلص من إدمان الهاتف المحمول، مثل إيقاف إشعارات التطبيقات في الهاتف الذكي، والتي تعد من أكثر الأسباب التي تجعل المستخدم ينظر للشاشة بصورة مستمرة، لذلك يجب تعطيل جميع إشعارات التطبيقات في الهاتف.

حذف تطبيقات مشتتة للانتباه

هناك عدة تطبيقات على الهاتف المحمول تشتت الانتباه، أبرزها تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك وواتساب وتويتر»، لذلك يمكن إلغاء تثبيتها للحد من استخدام الهاتف، وإن لم تكن ترغب في حذف تلك التطبيقات التي تعد هامة، من حيث التصفح والتواصل الاجتماعي، فيمكن إبعادها عن الشاشة الرئيسية.

الحد من استخدام الهاتف المحمول

ولعل الطريقة الأبرز في الحد من استخدام الهاتف المحمول، هي تحديد وقت عند استخدام التطبيقات، تلك الميزة الموجودة بهواتف كثيرة، وتتيح لك الأجهزة معرفة مقدار الوقت، الذي تقضيه في استخدام الهاتف.

اترك الهاتف بعيدًا عنك

ينصح المتخصصون بضرورة ترك الهاتف الذكي بعيدًا عن المستخدم، لأن ذلك يساعد في عدم استخدامه والتخلص من إدمانه، فعلي سبيل المثال عند الوصول إلى مكان العمل، يجب تركه في مكان بعيد عنك، لعدم إضاعة الوقت.