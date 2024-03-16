ما هي حالات حرمان العامل من أجره؟.. قانوني يجيب

نظم قانون العمل في مواده ضوابط العمل بين رب العمل والعامل لاسيما فيما يتعلق بإجازات العامل وأجره، ونرصد لكم في السطور التالية الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل حرمان العامل من أجره.

عمل الموظف في الإجازة لدى الغير

قال محمد أيوب المحامي، والخبير القانوني، إن المادة 50 من قانون العمل نصت على أنه يحق لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت العمل خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

أجر العامل في الأعياد

وأضاف أيوب في تصريحات لـ«الوطن»، كما نصت المادة 52 أن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يوماً في السنة.

أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في الإجازة

وأشار الخبير القانوني إلى أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة مضاعفة أجره عن الإجازة.