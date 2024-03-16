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دراما المتحدة

ضبط مالكي مسبك يجمعان خام الذهب من المنقبين في أسوان

كتب:

محمد بركات
02:05 م | السبت 16 مارس 2024
قطع ذهبية - صورة أرشيفية

قطع ذهبية - صورة أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من ضبط مالكي مسبك ذهب بدائرة مركز شرطة نصر النوبة، وعُثر بداخل المسبك على ( 1,30 كيلو جرام ذهب – معيرة ذهب شيشنة – ماكينة عد نقود - ميزان حساس – 2 قالب صب خام الذهب – 2 أسطوانة أكسجين - 2 خرطوم – 4 كيلوجرامات زئبق – مبلغ مالي).

بمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المسبك وشراء خام الذهب من القائمين بالتنقيب العشوائي وغير الشرعي عن خام الذهب بقصد بيعه والتربح منه.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو3 ملايين جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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