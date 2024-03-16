ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات بقنا

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص شديدي الخطورة، تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة قوص مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم كمية لمخدر الأيس «شابو» وزنت 4 كيلوجرامات وكمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام وكمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام وبندقية خرطوش وطبنجة صوت و3 دراجات نارية بدون لوحات و2 سلاح أبيض وميزان حساس وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 2.5 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.