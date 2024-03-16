أسامة الأزهري: حنان الجد على الحفيد يُضرب به المثل «فيديو»

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الحفيد له محبة كبيرة لدى جده «أعز الولد ولد الولد»، مؤكدا أن الجد يحمل لحفيده محبة تفوق محبة الأب للابن بكثير، فحنان الجد على الحفيد يضرب به المثل.

الشيخ الشعراوي روى قصة عن شخص شهد مولد حفيد حفيده

وأوضح مستشار الرئيس للشؤون الدينية، أن الشيخ الشعراوي كان قدر روى قصة عن شخص شهد مولد حفيد حفيده، وسجل هذه اللحظات بأبيات من الشعر: «حباني خالقي فضلا مديدا وسيرني بأنسال سعيدة ومتعني بعافية وعز فلست أريد بعدهما مزيدا، وماذا بعد أن أضحى حفيدي وقد وهب الإله له حفيدا».

وأضاف الدكتور أسامة الأزهري، خلال حديثه في برنامج «ومن الحب حياة»، على شاشة «dmc»، أنّ الرحمة والحب من الكبير تجاه الصغير لابد أن تقابل بمثلهما من الصغير للكبير، كي يرد له الجميل، وذلك إذا كان نبيل الطبع ويحفظ الود ويقدر عطاء الأب والجد والأم ويرد الجميل.

التعامل بين الأجيال قائم على توريث معنى الرحمة والبر والتعهد واللطف

وشدد «الأزهري» على أن التعامل بين الأجيال قائم على توريث معنى الرحمة والبر والتعهد واللطف، ورد الجميل من الصغير للكبير والاحترام والتوقير والأدب الكامل.