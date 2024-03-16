سقوط أمطار متفاوتة على عدة المناطق بالدقهلية.. «البسوا تقيل»

تعرضت العديد من المناطق في الدقهلية إلى سقوط أمطار متفاوتة ما بين خفيفة ومتوسطة على أن صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتعرضت مدينة المنصورة والقرى المجاورة إلى سقوط أمطار متوسطة، فيما تعرضت مدينة السنبلاوين والقرى التابعة لها إلى أمطار خفيفة، وتشتد الأمطار في المناطق الساحلية في المحافظة منها مدينة جمصة.

سقوط أمطار وتغيرات جوية في الدقهلية

وأعلنت غرفة العمليات في محافظة الدقهلية عن استعداداتها للتعامل السريع والفوري مع تجمعات مياه الأمطار والتنسيق مع عدد من الجهات كالآتي:

- التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والأحياء والمراكز والوحدات المحلية لسرعة رفع مياه الأمطار من الشوارع والميادين العامة.

- التنسيق مع شركة الكهرباء لصيانة الأعمدة الإنارة من أجل توخي الخطر أو الحذر.

- التنسيق مع غرف العمليات الفرعية في كل مركز بشكل مستمر على مدار 24 ساعة، من أجل التعامل الفوري مع أي حالة طوارئ.

تحذيرات لارتداء ملابس ثقيلة

وحذرت الغرفة المواطنين من ضرورة عدم تخفيف الملابس، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح.