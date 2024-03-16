مستشفى سوهاج الجامعي ينقذ شابا من العمى.. «أصيب بمرض نادر»

نجح فريق طبي بقسم طب وجراحة العيون بمستشفى سوهاج الجامعي القديم في إنقاذ شاب يبلغ من العمر 23 عاما كان يعاني من تدهور شديد في النظر مع ألم شديد حول العين؛ ليتبين إصابته بمتلازمة «هارادا» المرضية النادرة، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة باعتبارها طارئة ومهددة بالعمى السريع والدائم.

ووجّه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، شكره للفريق الطبي المكلف بمتابعة الحالة منذ لحظة وصولها، إذ نجح الفريق في إنقاذ عين المريض من عمى محقق، وذلك مجانا ودون تكليف المريض أي نفقات، موضحا أنه جرى توجيه المريض لمتابعة حالته المناعية النادرة مع قسم الروماتيزم حفاظا على حياته من مضاعفات هذا المرض المناعي النادر.

عرض المريض على مجموعة من أساتذة العيون

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إنه على الفور تم عرض المريض على مجموعة من أساتذة العيون بكلية الطب البشري، وإجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة بشكل عاجل، مقدما شكره للفريق الطبي لما بذله من جهود أسفرت عن نتائج إيجابية.

وأضاف الدكتور أحمد فتحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية، أنه تم عرض الحالة على قسم الروماتيزم للبدء في العلاج المناعي مع علاج التهابات القزحية وارتفاع ضغط العين؛ إذ تحسنت حالة الالتهاب بالعين مع استمرار ارتفاع ضغط العين بشكل يهدد العصب البصري وقد يؤدي إلى العمى في حالة عدم التدخل السريع، ولذلك تقرر إجراء عملية مياه زرقاء بالعينين في أسرع وقت ممكن وذلك رغم صغر سن المريض.

معلومات عن متلازمة هارادا المرضية

ومن جهته، أوضح الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس القسم، أن متلازمة هارادا المرضية هي حالة نادرة في طب العيون، وتتميز بالتهاب شديد في القزحية المصحوب بظهور علامات الشيب المبكر في الرموش والحواجب، كنتيجة لهذا الالتهاب القزحي، فأدى إلى ارتفاع ضغط العين بشدة مما نتج عنه مياه زرقاء بالعينين، فتم إجراء جراحة خطيرة للمياه الزرقاء في العينين على يومين متتاليين فكللت بالنجاح، إذ عاد ضغط العين إلى معدلاته الطبيعية، وتم خروج المريض بعد تحسن حالته ليمارس حياته بشكل طبيعي.