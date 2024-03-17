مع اقتراب انقضاء العشرة أيام الأولى من شهر رمضان الكريم، يتطلع كثير من المواطنين إلى معرفة موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024، الموافق سابع أيام الشهر الفضيل، حرصا منهم على أداء الفرض في موعده، واستعدادًا لبدء يوم صيام جديد.

أذان الفجر في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024، في إطار اهتمام آلاف المسلمين في المحافظة بتأدية الفرض في وقته.

ويُرفع أذان الفجر في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024 سابع أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 4:34 صباحًا، على أنّ يكون موعد السحور في الساعة 2:14 صباحًا، وموعد الإمساك في 4:14 صباحًا وموعد الشروق في الساعة 6 ودقيقة واحدة، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم

ووفق إمساكية شهر رمضان التي نشرتها هيئة المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024، جاءت على النحو التالي:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:34 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:02 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 03:28 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:04 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:22 مساءً.