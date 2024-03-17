موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024
كتب:
نظيمة البحرواي
12:00 ص | الأحد 17 مارس 2024
صلاة الفجر- أرشيفية
مع اقتراب انقضاء العشرة أيام الأولى من شهر رمضان الكريم، يتطلع كثير من المواطنين إلى معرفة موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024، الموافق سابع أيام الشهر الفضيل، حرصا منهم على أداء الفرض في موعده، واستعدادًا لبدء يوم صيام جديد.
أذان الفجر في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024
وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024، في إطار اهتمام آلاف المسلمين في المحافظة بتأدية الفرض في وقته.
ويُرفع أذان الفجر في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024 سابع أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 4:34 صباحًا، على أنّ يكون موعد السحور في الساعة 2:14 صباحًا، وموعد الإمساك في 4:14 صباحًا وموعد الشروق في الساعة 6 ودقيقة واحدة، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.
مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم
ووفق إمساكية شهر رمضان التي نشرتها هيئة المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024، جاءت على النحو التالي:
موعد صلاة الفجر الساعة 04:34 صباحًا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:02 مساءً.
موعد صلاة العصر الساعة 03:28 مساءً.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:04 مساءً.
موعد صلاة العشاء الساعة 07:22 مساءً.