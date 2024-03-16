مظاهرات تجتاح باريس تحت شعار «لا للحرب العالمية الثالثة»

اجتاحت شوارع العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف اليوم السبت احتجوا فيها على توريد أسلحة، وقوات غربية إلى أوكرانيا بحسب «روسيا اليوم».

وخرجت حشود المتظاهرين بناء على دعوة من زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين وبدأت من ساحة القصر الملكي في المركز التاريخي للعاصمة باتجاه الانفاليد، مرورا بساحة كاروسيل الواقعة بين حديقة التويلري ومتحف اللوفر.

مظاهرات في باريس

وحمل المتظاهرون خلال احتجاجاتهم لافتات كتب عليها: «لا للحرب العالمية الثالثة!»، «اخرجوا من الناتو، اخرجوا من الاتحاد الأوروبي»، «أمهات ضد الحرب»، «اتركوا أطفالنا وشأنهم».

الفرنسيون يناهضون سياسة ماكرون المؤججة للصراع في أوكرانيا

خرج آلاف المتظاهرين الفرنسيين مناهضين لسياسة رئيسهم إيمانويل ماكرون الذي تبن موقفا جديدا كليا يدفع باتجاه حرب مع روسيا في أوكرانيا وهو ما قوبل بالرفض حيث شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات بتوجيه من زعيم حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو الذي قال: «إنه من غير المقبول ألا تسعى فرنسا إلى السلام ليس لباريس الحق في عدم السعي إلى حل سلمي للصراع الأوكراني، لأن هناك قوة نووية منخرطة فيه، ويمكن أن يخرج الوضع عن السيطرة في أي لحظة» وفقا لما نشرته «روسيا اليوم»

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي (الناتو) دائما ما يبحثون عن أعداء وطالب بانسحاب فرنسا من هاتين المنظمتين.

قال أحد المشاركين في المظاهرة إنه من غير المقبول أن يبقى الفرنسيون بمعزل عما يحدث وأكد أن الحشود خرجت ليعلم القادة أنهم ضد الحرب التي ستكون كارثية على الجميع.

في وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يستبعد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لمنع انتصار روسي هناك وهو ما قوبل بالرفض حتى من معظم القادة الأوروبيين الذين تبرؤا من تلك التصريحات وقالوا إنه لا توجد نية لديهم للتورط في الحرب مع موسكو