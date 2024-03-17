موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأحد 17-3-2024، سابع أيام شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، يأتي على رأس اهتمامات عدد كبير من المواطنين لأداء الفروض في مواعيدها، إذ يحين أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و31 دقيقة.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأحد 17-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأحد 17-3-2024، في تمام الساعة الرابعة و31 دقيقة صباحًا، فيما حددت موعد السحور في تمام الساعة الثانية و11 دقيقة، ليصبح موعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و11 دقيقة.

موعد صلاة الفجر في الاسماعيلية اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم الأحد 17-3-2024، في تمام الساعة الرابعة و45 دقيقة بعد نحو ربع ساعة تقريبًا من رفع الأذان.

عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 17-3-2024 في الاسماعيلية

وكشفت هيئة المساحة المصرية، عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 17-3-2024 في الإسماعيلية بنحو 13 ساعة و50 دقيقة، على أنّ تزداد خلال الأيام المقبلة.