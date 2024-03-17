سرّ المصانع.. طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بكوب واحد سكر

تعتبر الحلاوة الطحينية من الأكلات التي يحبها الكبار والصغار، وعلى الرغم من كونها غير مستحبة في السحور، ويحذر منها أطباء التغذية، إلا أنها مهمة في كل بيت، وبكوب واحد من السمسم، يمكن تحضير قطعة كبيرة من الحلاوة الطحينية بمقادير اقتصادية، على خطى الشيف هالة فهمي.

المكونات:

كوب من الطحينية.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

1/2 كوب من الماء.

1 كوب من الفستق الحلبي، مقشر ومقطع.

كوب من السكر.

خطوات لتحضير الحلاوة الطحينية:

ادهني صينية مسطحة بالقليل من الزيت، ثم افرد على سطحها ورق الزبدة.

أغلي الماء والسكر في قدر صغير على نار منخفضة مع التحريك.

استمري بالتحريك مدة 5 دقائق حتى يذوب السكر بشكل كامل.

أضيفي الطحينية والفانيليا للقدر وامزجها مع السكر.

ضعي الخليط فوق نار متوسطة، ثم اتركه يغلي.

ارفعي الإناء عن النار، واسكبي الطحينية في وعاء.

حركي الحلاوة بشكل قوي حتى تمتزج وتتماسك المكونات مع بعضها.

ضفي الفستق الحلبي، وقلبه مع الحلاوة.

اسكبي الحلاوة في الصينية المجهزة مسبقًا

غطيها بورق النايلون، واحفظها في الثلاجة حتى تتماسك.

قطّعي الحلاوة وهي باردة، ويُنصح بتأجيل تقديمها قليلًا حتى تُصبح عند درجة حرارة الغرفة.

خطوات أخرى لعمل الحلاوة الطحينية: