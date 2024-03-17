قصة اختراع الموبايل.. «يكون في علمك» يكشف تفاصيل صناعته في 3 أشهر

اختراع الموبايل له قصة مشوقة جدًا، ومخترعه هو المهندس الأمريكي مارتن كوبر، ولم يكن يتوقع استخدام المواطنيين للموبايل بهذا الشكل الكبير.

اختراع الهاتف المحمول

وتحدثت إنجي الطوخي، مقدمة برنامج «يكون في علمك»، على تليفزيون الوطن، عن تفاصيل اختراع الهاتف المحمول وحكاية تفكير المهندس الأمريكي لاختراع جهاز يقضي عليه المواطنين ساعات كبيرة من يومهم.

وفي عام 1946 كان أول مرة تفكر شركة أمريكية في اختراع الموبايل، وأجرت العديد من التجارب في معملها بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن توقفت التجربة على أول اكتشاف لجهاز الموبايل.

مارتن كوبر مخترع الموبايل

ليفكر بعضها المهندس الأمريكي من أصل أوكراني مارتن كوبر في اختراع الجهاز، وكان متخصص في الهندسة الكهربائية، وبعد التخرج وانتهاء الخدمة بالجيش الأمريكي، قرر العمل في إحدى شركات التكنولوجيا بأمريكا، إلا أنه لم يستمر في هذا العمل لبضعة أشهر.

ليعمل بعد ذلك في شركة موتورولا الأمريكية، والتي تعد نقطة الانطلاق الحقيقة له ولاختراع الهاتف المحمول، ليخترع أول جهاز محمول في العالم كان يحمل اسم «Motorola DynaTAC 8000X».

وكان أول اختراع للموبايل مختلف تمامًا عن الهواتف المحمولة الموجودة في الوقت الحالي، ووصل طول أول موبايل في التاريخ لـ25 سنتيمتر ووزنه كيلو جرام وكانت مدة استخدامه لا تتجوز الـ30 دقيقة، ومدة صناعة أول هاتف محمول وصلت لـ90 يوما، وفي عام 1973 أعلنت شركة موتورولا عن بداية عصر جديد في حياة البشر وظهور الهواتف الخلوية.