ناقد فني: «المتحدة» تقدم وجبة درامية متنوعة.. و«الحشاشين» إنتاج ضخم

قال الناقد الفني محمد عدوي، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدّم وجبة درامية متنوعة في رمضان، وتعمل بخطةٍ ذكيةٍ تُراعي فيها كل أذواق ورغبات الجمهور المصري، منوهًا بأن المتحدة استطاعت أن تكون الأولى في الإنتاج الدرامي في الوطن العربي.

المتحدة تقدم أعمال مميزة

ونوه «عدوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، بأنّ هناك العديد من المسلسلات المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة، موضحًا أنّه على مدار الأيام السابق كان هناك يوميًا عمل مميز «تريند» من إنتاج الشركة المتحدة، مؤكدًا أنّ هناك تنوعا وثراء وإنتاجا ضخما وعملا ملحميا في «الحشاشين»، وصولًا إلى البطولة الشبابية في مسلسل «مسار إجباري».

وأشار إلى أنّ الفنان أحمد العوضي أصبح يمتلك قاعدة شعبية وجماهيرية كبيرة جدًا ومهمة وكان له القدرة على بناء هذه القاعدة على مدار السنوات الماضية من خلال تواجده في أكثر من عمل مميز سابق، مشددًا على أنه يجني ثمار هذا التميز في مسلسله المعروض، خلال الفترة الحالية «حق عرب».

وشدد على أنّ أحمد العوضي يقدم دورا كبيرا ومميزا وجهدا محترما، خلال مشاركته في المسلسل، منوهًا بأنّ الجمهور اعتاد على إتقان الفنان أحمد العوضي لأداء دور التوليفة الشعبية.