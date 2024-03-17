ريهام حجاج: تعرضت للعقاب بسبب موقفي الداعم للقضية الفلسطينية

قالت الفنانة ريهام حجاج إنَّها أدخلت أكثر من 20 طفلًا فلسطينيًا إلى مصر بجهود شخصية لها، موضحة «قلت وأقولها مجدداً بأنني مستمرة في دعم إخواننا في غزة، وأنا لا أملك سوى تقديم المساعدات والدعم بواسطة حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي».

وأضافت ريهام حجاج لـ«الوطن»: «دعمي للقضية الفلسطينية جعل حسابي يتعرض للإغلاق، ولكني نجحت في فتحه بعد عناء شديد، وليت المسألة اقتصرت على ذلك، ولكني فقدت 800 ألف متابع من حسابي الرسمي بتطبيق إنستجرام، فضلاً عن انخفاض معدل وصول المنشورات، ولكن كل هذا لا يعنيني ولن يمنعني عن مواصلة دعم إخواننا».

دعم النجوم الغائبة والوجوه الشابة

وأوضحت أنّها تحرص على العمل مع أبناء مهنتها الذين ابتعدوا عن التمثيل منذ سنوات، من خلال مشاركة عدد منهم في مسلسلها صدفة المعروض حالياً عبر قنوات المتحدة، ومنهم الفنان تامر يسري وهشام منصور، بالإضافة للفنان توفيق عبدالحميد في مسلسل «يوتيرن» الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2022، وذلك بعد فترة غياب دامت 12 عامًا تقريبًا، فضلًا عن عدد من الوجوه الجديدة التي قدمتها في مسلسلها المعروض حاليًا.

ريهام حجاج: من فات قديمه تاه

وأعربت ريهام حجاج عن اعتزازها بكل زملائها من داخل الوسط الفني قائلة «من فات قديمه تاه»، مؤكّدة أنَّ أحد أدوارها كفنانة هو دعم من يستحق الوجود فنيًا على الساحة، وذلك لفرز أجيال فنية جديدة تستطيع حمل الراية خلال الفترة المقبلة.