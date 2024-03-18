خطة «صحة القاهرة» للتأكد من سلامة الغذاء في الأسواق.. حملات يومية مكثفة

أكدت محافظة القاهرة، استمرار مراقبة الأغذية من خلال مديرية الصحة حيث تقوم إدارة الأغذية بالمديرية بوضع خطة عمل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالتعاون مع المناطق الطبية التابعة للمديرية، والعمل على ضبط الأسواق من الناحية الصحية للمعروض من كافة الأغذية خاصة التي تخص شهر رمضان مثل ياميش رمضان والمخللات والألبان واللحوم والأسماك وغيرها.

وأكدت مديرية الصحة أن خطة مراقبة الأغذية وفق تقرير المديرية ما يلي:

متابعة المحلات والشوادر

- المرور على أماكن بيع الياميش من محلات وسلاسل وشوادر واتخاذ الإجراءات الوقائية والقانونية.

- إجراء حملات مشتركة بالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية بالوزارة ومديرية الصحة والمكاتب المركزية لمراقبة الأغذية.

- التفتيش على محلات بيع الألبان ومنتجاتها.

- التفتيش على أماكن الإفطار الجماعي من مطاعم وفنادق وأندية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية.

- المرور على أماكن تصنيع وبيع المخللات والحلويات شرقية وغربية.

المرور على محلات بيع الأسماك المملحة

- تفعيل قوانين وقرارات مراقبة الأغذية الخاصة بقمع الغش والتدليس واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

- المرور على مصانع ومحلات تصنيع وبيع الأسماك المملحة ضمن استعدادات عيد الفطر.

- حملات مشتركة لتكثيف العمل صباحا ومساء.