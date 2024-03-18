مع قرب انقضاء العشرة أيام الأولى من شهر رمضان، يتطلع آلاف المسلمين إلى معرفة موعد أذان الفجر في محافظة المنيا اليوم الاثنين 18-3-2024، وذلك حتى يتمكنوا من أداء الفروض في مواقيتها والتقرب إلى الله من خلال الإكثار من العبادات والطاعات والحرص على السنن والنوافل.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجريا لمحافظة المنيا والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الاثنين 18-3-2024 الموافق 8 من شهر رمضان المبارك، سيكون في تمام الساعة 4:38 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم في المنيا

وسيرفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:7 مساءً، وبذلك سيبلغ عدد ساعات الصوم في اليوم الثامن من شهر رمضان، نحو 13 ساعة و49 دقيقة، وستزيد مدة الصيام تدريجيا على مدار الشهر الكريم.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الاثنين

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية سيكون أذان الظهر في تمام الساعة 12:5 مساءً، العصر 3:31 مساءً، المغرب 6:7 مساءً، والعشاء 7:23 مساءً.