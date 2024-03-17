نائب «التنسيقية»: المحتوى الدرامي لـ«المتحدة» يرسخ الانتماء للوطن

أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في تقديم محتوي درامي هادف يُساعد على ترسيخ الانتماء والولاء للوطن والشعور بالفخر.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأضاف بدوي، خلال بيان له، أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تسير بشكل استراتيجي وتفكير منظم، إذ ظهر من خلال قنواتها الناجحة وأعمالها الفنية وبرامجها، والتي تقدم مضامين تُلبي كل احتياجات الأسرة المصرية والعربية.

الأعمال الدرامية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنّ الشركة المتحدة نجحت خلال فترة وجيزة في أن تتصدر عالم شركات الإنتاج الفني والإعلامي والدرامي والبرامجي والإخباري في المنطقة العربية والشرق الأوسط، بشهادة المؤسسات الدولية والخبراء والمختصين.

وأوضح النائب خالد بدوي، أن مصر ستظل دائمًا رائدة الثقافة والفنون والعلوم بالعالم العربي، كما أنّنا نشهد طفرة كبية فى هذه المجال حلال السنوات الأخيرة.