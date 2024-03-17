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دراما المتحدة

نائب «التنسيقية»: المحتوى الدرامي لـ«المتحدة» يرسخ الانتماء للوطن

كتب:

محمد أباظة
04:12 م | الأحد 17 مارس 2024
النائب خالد بدوي

النائب خالد بدوي

أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في تقديم محتوي درامي هادف يُساعد على ترسيخ الانتماء والولاء للوطن والشعور بالفخر.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأضاف بدوي، خلال بيان له، أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تسير بشكل استراتيجي وتفكير منظم، إذ ظهر من خلال قنواتها الناجحة وأعمالها الفنية وبرامجها، والتي تقدم مضامين تُلبي كل احتياجات الأسرة المصرية والعربية.

الأعمال الدرامية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنّ الشركة المتحدة نجحت خلال فترة وجيزة في أن تتصدر عالم شركات الإنتاج الفني والإعلامي والدرامي والبرامجي والإخباري في المنطقة العربية والشرق الأوسط، بشهادة المؤسسات الدولية والخبراء والمختصين.

وأوضح النائب خالد بدوي، أن مصر ستظل دائمًا رائدة الثقافة والفنون والعلوم بالعالم العربي، كما أنّنا نشهد طفرة كبية فى هذه المجال حلال السنوات الأخيرة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.