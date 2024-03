مسلسل حق عرب الحلقة 7.. أحمد العوضي يفتح مقبرة آثار

حالة من الغموض والإثارة سيطرت على مسلسل حق عرب الحلقة 7 بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي يعرض على شاشة قناة ON Drama، حيث شهدت الحلقة كارثة في منزل المعلم «عبدربه» الذي يجسد شخصيته الفنان رياض الخولي بعد اكتشاف هروب ابنته الكبرى «سميحة» اليت تؤدي دورها الفنانة دنيا المصري.

رياض الخولي ينهي كابوس الثعابين

وتوالت الأحداث وحاول المعلم عبدربه التخلص من حلم الثعبان الذي يراوده وذهب إلى الدجال فهيم في الشرقية، من أجل تفسير تكرار الحلم ولكن كان بصحبته هذه المرة عرب السويركي، الذي أكد لهما فيهم أنه سيُقتل وعلى يد ابنه من صلبه، فأخبره المعلم عبدربه بأنه ليس لديه أولاد، ولكنه يؤكد له أنه سيكتشف أمرا أو سينجب مرة أخرى ويكون له ولد.

أحمد العوضي يفتح مقبرة آثار

وتتابعت الحلقة 7 مسلسل حق عرب، وكشف المعلم عبد ربه عن سر جديد له يتعلق بتجارته في الآثار، وتجهيزهم لفتح مقبرة جديدة، ولكن عرب السويركي الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي، لم يكن متحمسًا هذه المرة بسبب التكاليف الباهظة للمعدات وعدم ضمان أن يكون بها آثار.

مواعيد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 7

ويمكن مشاهدة إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 7 على قناة ON Drama، في تمام الساعة 12:00 صباحا، وأيضًا في تمام الساعة 3:00 عصرا، إلي جانب اتاحة الحلقة فور انتهاء عرضها على قناة ON Drama عبر منصة WATCH IT.