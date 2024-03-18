أسعار عمرة الـ10 أيام الأواخر من رمضان 2024.. تبدأ من 55 ألف جنيه

قال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن هناك إقبالا جيدا من المواطنين على السفر للعمرة خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر رمضان، إذ تبدأ الأسعار من 55 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه، مشيرا إلى أن التفاوت في أسعار هذا البرنامج يعود إلى نوعية السكن ومدى قربه من الحرم المكي، وموعد العودة من الأراضى السعودية بعد أداء المناسك.

أسعار برامج عمرة الـ10 أيام الأخيرة من رمضان

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار عمرة الـ 10 الأواخر من رمضان بالنسبة للبرنامج الاقتصادي الذي تكون فيه المسافة بين الحرم المكي وسكن المعتمرين من 2 إلى 3 كيلو متر، تبدأ من 55 ألف جنيه، فيما يصل سعر برنامج العمرة فئة الـ3 نجوم إلى نحو 120 ألف جنيه خلال تلك المدة.

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار إلى أن أسعار برنامج العمرة فئة الـ4 نجوم خلال الـ10 أيام الأخيرة من رمضان تبدأ من 170 ألف جنيه، موضحا أن أسعار برنامج العمرة فئة الـ5 نجوم الذي يقيم فيه المعتمرين بفنادق صف أول على الحرم المكي، وبغرفة مزدوجة يصل إلى نحو 300 ألف جنيه.

موعد عودة رحلات العمرة

وأوضح أن أسعار تذاكر الطيران خلال عمرة الـ10 الأواخر من رمضان لها دور كبير في تحديد الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار تذاكر الطيران التي يكون موعد العودة بها إلى القاهرة يوم الوقفة أو أول أيام عيد الفطر تكون مرتفعة.