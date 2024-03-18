بطولة عاصمة مصر تدخل ضمن نظام FIFA Series

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، رسمياً أن بطولة العاصمة الودية «عاصمة مصر»دخلت ضمن مشروع FIFA Series.

انضمام مصر لأحدث مشروعات فيفا لتنظيم مباريات ودية بين منتخبات من قارات مختلفة

ويعد مشروع FIFA Series هو أحدث مشروعات فيفا لتنظيم مباريات ودية بين منتخبات من قارات مختلفة.

توسيع النسخة التجريبية من سلسلة FIFA لتشمل مباريات تستضيفها مصر سلسلة FIFA هي مجموعة مباريات ودية تخوضها منتخبات من اتحادات قارية مختلفة

ستُشارك في المباريات التي ستستضيفها القاهرة كل من مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا، ستكون نسخة 2024 تجريبية، بينما يجري التحضير لنسخ أخرى تُقام في شهر مارس.

تم الإعلان عن اختيار مصر لتكون إحدى الدول المستضيفة للنسخة التجريبية من سلسلة «فيفا» مع إضافة أربعة منتخبات جديدة، بحيث تجري في القاهرة المواجهات الودية التي تجمع بين كرواتيا ومصر وتونس ونيوزيلندا خلال فترة المباريات الدولية بين 22 و26 مارس.

وبموجب قرار اتخذه مجلس FIFA في ديسمبر 2022، وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للعبة العالمية بين عامي 2023 و2027، ستكون سلسلة FIFA عبارة عن مباريات ودية تخوضها منتخبات من اتحادات قارية مختلفة عادة ما لا تكون الفرصة متاحة أمامها لمواجهة بعضها البعض.

أما الهدف الأساسي من هذه المبادرة الكروية الجديدة، فيتمثل برفع مستوى الاحتكاك الكروي الدولي خارج نطاق المواجهات المحلية المعتادة، وهو ما يُساهم في تطور ملموس لكرة القدم حول العالم،

وبانضمام مصر إلى هذه النسخة التجريبية، ستشهد نسخة 2024 من سلسلة FIFA مشاركة 24 اتحاداً وطنياً عضواً في FIFA تلعب في خمس وجهات موزعة على ثلاث قارات، بحيث تكون كافة الاتحادات القارية الستة ممثّلة.

أما الدول المستضيفة لنسخة 2024 من سلسلة FIFA فهي: الجزائر، وأذربيجان، والسعودية (سلسلتان من المباريات)، وسريلانكا، بالإضافة لمصر.

ومن شأن هذه المباريات أن تكون محفزاً للنهوض بأداء المنتخبات من الناحية الفنية وخلق فرص تطوير لم تكن متاحة مسبقاً أمام الاتحادات الوطنية.

أما التوزيع القاري للمنتخبات المشاركة فهو كالتالي: 9 (أفريقيا)، 5 (آسيا)، 4 (أوروبا)، 3 (أوقيانوسيا)، 2 (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، 1 (أمريكا الجنوبية).