مع استمرار تطويرها.. مستشفى هرمل في أرقام «نقلة عالمية»

تتواصل أعمال تطوير مستشفى أورام دار السلام «هرمل»، ليصبح مركز متطور «عالمي» لتشخيص وعلاج الأورام.

ويجري تطوير المستشفى بالتعاون مع معهد «جوستاف روسي» الذي يعد أكبر مركز لعلاج الأورام السرطانية في أوروبا، والثالث على مستوى العالم.

وأكدت محافظة القاهرة في تقرير لها، أن أعمال تطوير مستشفى «هرمل» تشمل ما يلي:

- رفع كفاءة المبنى القديم بالكامل ويتكون من 6 طوابق على مساحة 24 ألف و700 متر مربع

- إنشاء مبنى مجاور جديد

- زيادة عدد الأسرة من 154 إلى 226 سريرا

- هرمل اسم أطلقه المصريين على الطبيب الأيرلندى فرانك هارير، الذي حضر لمصر نهاية القرن الثامن عشر ليقدم الرعاية الصحية والعلاجية للمصريين.

خدمة الطوارئ

- زيادة أسرة الطوارئ إلى 10 بدلا من 6

- زيادة عدد كراسي العلاج الكيماوي إلى 160 بدلا من 20

- زيادة عدد غرف العمليات إلى 9 بدلا من 4 غرف عمليات

- زيادة عدد العيادات الخارجية إلى 60 بدلا من 16.

عمليات زرع النخاع

- من المقرر تخصيص قسم متكامل في المبنى القديم بعد رفع كفاءته وتطويره لعمليات زرع النخاع.

- المستشفى يضم 14 سريرا للعمليات الخاصة بزرع النخاع

- يقدم مستشفى هرمل الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى الأورام.