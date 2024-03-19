رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

3 أسباب وراء رفع وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية

كتب:

حسن عثمان
12:48 ص | الثلاثاء 19 مارس 2024
كالة "ستاندرد آند بورز

كالة "ستاندرد آند بورز

قرار متوقع من وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، وهو رفع، نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفها عند «-B».

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، ثلاثة أسباب وراء هذا القرار، وفقا لما ذكرته الوكالة فى بيانها قبل قليل.

  • أولا حل تحدي السوق لسعر الصرف، الذي سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
  • ثانيا برنامج الدعم الخارجي القوي، وتأكيد تصنيفها عند «B-/B».
  • وأخيرا الاستثمارات التي تم ضخها في مصر خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى توقعات زيادة الاحتياطي من النقدي الأجنبى.

تحرير سعر الصرف

شهدت الأيام الماضية، قرارا بتحرير سعر الصرف وجعله حر، حيث ساهم هذا القرار في القضاء على سلبيات وجود سعرين لسعر صرف الجنيه المصري، حيث أدى ذلك إلى تضرر بيئة الأعمال «للشركات بمصر»، وأن وجود سعرين للصرف، يتسبب في ضعف قدرتهم على التخطيط، وعدم القدرة على تأمين الموارد الدولارية اللازمة، لشراء مستلزمات الإنتاج.

اقرأ المزيد:

الدولار يتراجع لأدنى مستوى أمام الجنيه منذ تحرير سعر الصرف في البنوك

هشام عز العرب بعد أسبوع من تحرير سعر الصرف: «إحنا على الطريق السليم»

رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق: تحرير سعر الصرف أحدث إفاقة للاقتصاد المصري

بدء الحصاد.. خبير يشرح تغيير التصنيف الائتماني لمصر بعد القرارات الاقتصادية

رئيس «رجال الأعمال»: قريبا.. تحسّن التصنيف الائتماني لمصر
بقلم حسن عثمان