3 أسباب وراء رفع وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية

قرار متوقع من وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، وهو رفع، نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفها عند «-B».

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، ثلاثة أسباب وراء هذا القرار، وفقا لما ذكرته الوكالة فى بيانها قبل قليل.

أولا حل تحدي السوق لسعر الصرف، الذي سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

ثانيا برنامج الدعم الخارجي القوي، وتأكيد تصنيفها عند «B-/B».

وأخيرا الاستثمارات التي تم ضخها في مصر خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى توقعات زيادة الاحتياطي من النقدي الأجنبى.

تحرير سعر الصرف

شهدت الأيام الماضية، قرارا بتحرير سعر الصرف وجعله حر، حيث ساهم هذا القرار في القضاء على سلبيات وجود سعرين لسعر صرف الجنيه المصري، حيث أدى ذلك إلى تضرر بيئة الأعمال «للشركات بمصر»، وأن وجود سعرين للصرف، يتسبب في ضعف قدرتهم على التخطيط، وعدم القدرة على تأمين الموارد الدولارية اللازمة، لشراء مستلزمات الإنتاج.