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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأربعاء 20-3-2024

كتب:

عصام علم الدين
12:00 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
مواقيت الصلاة بالمنوفية

مواقيت الصلاة بالمنوفية

«إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»، من منطلق تلك الآية الكريمة يحرص المسلمون على معرفة مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأربعاء 20-3-2024، من أجل الحفاظ على أداء الصلوات الخمس في مواعيدها المحددة.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأربعاء 20-3-2024

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأربعاء بداية من صلاة الفجر وحتى صلاة العشاء وفقا لإمساكية شهر رمضان الكريم، بينما بلغت عدد ساعات الصيام في عاشر أيام الشهر الهجري 13:55 ساعة.

مواعيد الصلاة في المنوفية اليوم الأربعاء 20-3-2024

- موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأربعاء 20-3-2024 الساعة 4:32 صباحا

- موعد أذان الظهر في المنوفية اليوم الأربعاء 20-3-2024 الساعة 12:03 مساء

- موعد أذان العصر في المنوفية اليوم الأربعاء 20-3-2024 الساعة 3:31 مساء

- موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأربعاء 20-3-2024 الساعة 6:08 مساء 

- موعد أذان العشاء في المنوفية اليوم الأربعاء 20-3-2024 الساعة 7:26 مساء.

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بقلم عصام علم الدين