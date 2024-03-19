لماذا يختلف اتجاه استقبال القبلة ومواقيت الصلاة من مكان لآخر؟

قال الدكتور عبدالله علام أستاذ الجغرافيا وعميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، إن الجميع يتجه في الصلاة نحو الكعبة المشرفة قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، موضحًا أن زوايا الاتجاه تختلف باختلاف المواضع والمواقع من مكان لآخر على حسب خطوط الطول ودوائر العرض لأن الأرض «بيضاوية».

اختلاف خطوط الطول والعرض

وأكد الدكتور عبدالله علام، أن الاختلاف في الاتجاه من مكان لآخر بسبب اختلاف خطوط الطول والعرض بالمكان المراد تحديد القبلة فيه، مشيرًا إلى أنه يكون تدريجيًا بنسب بسيطة للغاية خاصةً بين الأماكن القريبة، وفقًا لزواية واتجاه المكان بالنسبة للكعبة الشريفة.

ونوه أستاذ العلوم الجغرافية بجامعة كفر الشيخ لـ«الوطن» إلى أن بعض المساجد التي بُنيت على يد الأهالي قد يكون فيها نسبة طفيفة من الاختلاف عن القبلة الصحيحة نتيجة الحفاظ على المساحات والتوسعة، منوهًا إلى أنه يُمكن تدارك هذا الأمر باستخدام البوصلة.

اختلاف مواقيت الصلاة

كما لفت الدكتور عبدالله علام، إلى اختلاف مواقيت الصلاة بين بلدان العالم، حيث يوجد 360 خط طول وما بين هذه الخطوط يختلف التوقيت الزمني بينهم جميعا.

وبيّن «علام»، أن الفرق بين كل خط والذي يليه 4 دقائق، حتى يتم الانتهاء من كل الخطوط فى 24 ساعة كاملة وهو اليوم الكامل، مؤكدًا أن لكل خط من الخطوط وما بينهم مشرق ومغرب، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، الآية 40 من سورة المعارج « فَلَآ أُقۡسِمُ بِرَبِّ ٱلۡمَشَٰرِقِ وَٱلۡمَغَٰرِبِ إِنَّا لَقَٰادِرُونَ».