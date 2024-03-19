أماكن للخروج في رمضان بالجيزة.. استمتع بأجواء روحانية على طريقتك

يشهد شهر رمضان المبارك أجواء روحانية رائعة، تجعل الناس تبحث عن الاستمتاع بها في أماكن مميزة خارج دائرة البيت، فصلاة التراويح في المساجد العتيقة، والتنقل بين الأماكن التراثية والمتاحف القديمة، والمشي في الشوارع الشعبية، تضفي على الشهر الكريم لمسات خاصة، وتعطي الروح نوعا مميزا من البهجة، ولذا نقدم لكم مجموعة من أهم أماكن الخروج في محافظة الجيزة خلال شهر رمضان المعظم.

أماكن للخروج في محافظة الجيزة

ومن أهم أماكن الخروج خلال شهر رمضان في محافظة الجيزة، المساجد والمتاحف، والنوادي، بالإضافة إلى العديد من المعالم الأثرية والتاريخية، وهي كالتالي:

- مسجد الخلفاء الراشدين من أشهر المساجد في محافظة الجيزة، نظرا للطابع التراثي المعماري الخاص الذي يمتاز به، ويقع في شارع الخلفاء الراشدين، عند تقاطع شارع البحر الأعظم.

- مسجد مصطفى محمود ونال شهرة واسعة منذ بنائه عام 1979م، لاقترانه باسم العالِم والأديب والمفكر المصري مصطفى محمود، الذي بناه قبيل 42 عامًا.

- مسجد الحامدية الشاذلية، وأنشئ في ثمانينات القرن الماضي، وعمل قاعة خاصة بالمناسبات منذ عام 1990.

- مسجد عبد الرحمن الكواكبي ويقع في حي العجوزة.

- متحف الفن المصري الحديث، وهو يقع في حديقة الأورمان، ويضم مجموعة فنية رائعة من اللوحات والمنحوتات والأعمال الفنية الأخرى.

- متحف علوم الأرض، الذي يوجد في حديقة الأورمان، ويضم مجموعة علمية رائعة من الصخور والمعادن والنباتات المتحجرة.

مركز شباب الجزيرة

- مركز شباب الجزيرة، يوجد في جزيرة الزمالك، ويعد مكانا رائعا لقضاء يوم عائلي ممتع، حيث يضم العديد من المرافق الترفيهية، مثل المطاعم والمقاهي والحدائق والنوادي الرياضية.

- نادي الصيد، ويوجد في جزيرة الزمالك، وهو مكان رائع لممارسة الرياضات المائية، مثل السباحة والغوص والصيد، ويوجد به العديد من المرافق الترفيهية، مثل المطاعم والمقاهي والحدائق.

- نادي الزراعيين، ويوجد في شارع الثورة، خلف نادي الصيد المصري وبالنادي الكثير من الأعضاء الزراعيين الذي يتمتعون بالخدمات والرسوم المناسبة للضيوف والأعضاء.

- نادي التجديف اليوناني، وهو ناد يجمع بين شعبين من أعرق وأقدم الشعوب على مر التاريخ كما يتميز برياضة التجديف اليوناني لتعليمها للأطفال وممارسة الرياضة، ويوجد في شارع النيل أمام فندق الشيراتون.

- شارع التحرير، أحد أشهر شوارع الدقي، ويضم العديد من المقاهي والمطاعم والكافيهات الشبابية.

- ميدان المساحة، ويتميز بكونه مكان رائع لممارسة الأنشطة الرياضية، مثل الركض وركوب الدراجات، وتوجد به حديقة المساحة وهي مكان رائع للاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية.

- المكتبة العامة بجامعة القاهرة، وتقع في شارع التحرير، وهو مكان رائع لقضاء وقت ممتع في القراءة والاستمتاع بالكتب.

- برج القاهرة المصمم على شكل زهرة لوتس، ويتكون من 16 طابقا، ويمكن رؤية القاهرة بالكامل من الطابق الأخير، كما أنه في هذا الطابق يوجد مطاعم حيث يمكن تناول المشروبات والأطعمة.

- القرية الفرعونية، ففيها يمكن الاستمتاع بالجو الفرعوني، إذ يرتدي العاملون الملابس الفرعونية التقليدية، كما يتواجد نماذج للآثار الفرعونية مثل مقبرة توت عنخ أمون.