يهتم المواطنون بمعرفة موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 20-3-2024 الموافق عاشر أيام الشهر الفضيل لأداء الفريضة في وقتها والبدء في تناول طعام الإفطار.

أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 20-3-2024

وتقدم «الوطن»، خلال التقرير التالي خدمة معرفة موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 20-3-2024، في إطار توفير المعلومات التي يحتاجها القاريء.

ويُرفع أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 20-3-2024 عاشر أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:6 مساء، فيما تصل عدد ساعات الصيام إلى 13 ساعة و56 دقيقة بحسب الإمساكية الصادرة عن هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم

وحسب إمساكية شهر رمضان التي نشرتها هيئة المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 20-3-2024، جاءت على النحو التالي:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:30 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:01 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 03:29 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:06 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:24 مساءً.