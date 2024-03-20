مسلسل بابا جه الحلقة 9.. هشام في مهمة جديدة

تتوالى أحدث مسلسل بابا جه، ويستمر هشام في إخفاء حقيقة عمله الجديد عن ولاء، وتتزايد شكوك ولاء حول هشام الذي يستمر في عمله كأب للإيجار بعد أن فقد وظيفته، فهل ستعرف ولاء حقيقة عمل هشام، وهل سيعلو هشام في نظر زوجته وابنته؟.

ولاء تصرح لهشام بشكوكها

وبدأت الحلقة 9 من مسلسل بابا جه، بنسرين أمين، التي تجسد دو ولاء، وزوجها أكرم حسني، الذي يجسد دور هشام، وهما يتحدثان وتلمح له ولاء عن شكها فيه وعن طريقة عمله وغيابه عن المنزل، بعد أن عرفت أنه يتحدث إلى فريال يوسف، بعد أن التقت أحد أقاربها في الحلقة 8 وأعطى لها سجل مكالمات هشام.

هشام في مهمة جديدة كأب للإيجار

وجاءت لهشام مهمة جديدة وفريدة من نوعها كأب للإيجار، حيث طلب منه أن يكون أبا لخالد الذي يقاربه في العمر، ولكن والده متوفى وكانت طلباته طفولية وغريبة، ووجد هشام نفسه وسط زحام من الطلبات من أحمد أمين.

طلبات غريبة في المهمة الجديدة

ومن هذه الطلبات أن يتعلم ركوب الدراجات وأن يستخدم الجرس، وتعجب هشام من هذا الطلب ولكن قام بالمحاولة معه، وفي النهاية لم يتعلم ركوب الدراجة، وظل يسقط من الدراجة مرارًا وتكرارًا، ولكن أخذ مقود الدراجة وتعلم أن يستخدم الجرس.