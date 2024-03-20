أفضل دعاء للأم.. اللهم أطعمها من ثمار الجنة واجعلها من أهلها

الأم هي منبع الحنان، إذ تخصص وقتها بالكامل لأطفالها وأسرتها، وتسهر على راحتهم، وعندما تتعرض لمكروه أو تعب، يمتلئ المنزل بالحزن والكآبة، لذا فإن هناك صيغًا للدعاء يمكن ترديدها، حتى تصبح الأم في حالة جيدة دائمًا، ولا تتعرض لأي مكروه، يؤثر بالسلب عليها.

وجاءت الأدعية كالتالي:

اللهم أعِنا على برها حتى ترضى عنا فترضى، اللهم اعنّا على الإحسان إليها في كبرها.

أفضل صيغ الدعاء للأم

اللهم أطعمها من ثمار الجنة واجعلها من أهلها

اللهمَّ لا تجعل لوالدتي ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك، اللهمَّ وأقرَّ عينيها بما تتمناه لنا في الدنيا.

اللهمَّ اجعل أُمي لا تشكي همًا، ولا تتألم وَجعًا، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها.

أدعية للأم بالرزق

اللهم ارزقها عيشاً قارّاً، ورزقاً دارّاً، وعملاً بارّاً، اللهم ارزقها الجنة وما يقربها إليها من قولٍ أو عمل، وباعد بينها وبين النار وبين ما يقربها إليها من قول أو عمل.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدتي من بركاتك ورحمتك ورزقك.

اللهم أني أسألك بصفاتك العلا وأسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترزق أمي العافية وتمن عليها بالشفاء عاجلا.

اللهمَّ يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي من فضلِك العظيم وجودك الواسع ما تشرح بهِ صدرها لعبادتك وطاعتك، والأُنس بِك، والعمل بما يرضيك، ودوام ذِكرك، وبارك لها في عُمرها بركة تهنئها بها في معيشتها وتلبسها بها ثوب العافية في قلبها، وروحها، وعقلها، وجسدها، واغنها من فضلك وأعِنها في حِلها وترحالِها وذهابها وإيابها، وأطل في عمرِها مع العافية في صحتها ودينها.

يارب داوي جروحها وسكن آلامها وأشفيها من أمراضها، وألبسها ثوب العافية وعافيها وأشفها وأعف عن أمي، اللهم تولى أمي برحمتك وأشملها بمغفرتك وعطفك يا كريم ويا ودوود يا الله.

أمي أعيذها بكلمات الله التامات من كل حزن يرتسم على تقاسيم وجهها ومن كل ألم يسكن جسدها .

يا شافي القلوب والصدور، ومسير الأعضاء بقدرتك، اللهم اعف عنها واشفها وبارك لنا فيها.