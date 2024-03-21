جاءت الصلاة بالمرتبة الثانية في أركان الإسلام الخمسة كما جاء في الحديث الشريف، لما لها من فضل وثواب في حياة الإنسان، لذا يبحث المواطنين على مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الخميس 21-3-2024 الموافق 11 رمضان.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الخميس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الخميس، بداية من صلاة الفجر حتى صلاة العشاء، وحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن عدد ساعات الصيام 13 ساعة و57 دقيقة، بينما موعد صلاة المغرب يكون في تمام الساعة 6:08 مساء.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم 21-3-2024

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الخميس 21-3-2024، سيكون في تمام الساعة 4:31 صباحا.

موعد أذان الظهر في المنوفية اليوم الخميس 21-3-2024، سيكون في تمام الساعة 12:03 مساء.

موعد أذان العصر في المنوفية اليوم الخميس 21-3-2024، سيكون في تمام الساعة 3:31 مساء.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الخميس 21-3-2024، سيكون في تمام الساعة 6:08 مساء.

موعد أذان العشاء في المنوفية اليوم الخميس 21-3-2024، سيكون في تمام الساعة 7:26 مساء.