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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الخميس 21-3-2024

كتب:

عصام علم الدين
12:00 ص | الخميس 21 مارس 2024
مواقيت الصلاة بالمنوفية

مواقيت الصلاة بالمنوفية

جاءت الصلاة بالمرتبة الثانية في أركان الإسلام الخمسة كما جاء في الحديث الشريف، لما لها من فضل وثواب في حياة الإنسان، لذا يبحث المواطنين على مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الخميس 21-3-2024 الموافق 11 رمضان.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الخميس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الخميس، بداية من صلاة الفجر حتى صلاة العشاء، وحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن عدد ساعات الصيام 13 ساعة و57 دقيقة، بينما موعد صلاة المغرب يكون في تمام الساعة 6:08 مساء.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم 21-3-2024

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الخميس 21-3-2024، سيكون في تمام الساعة 4:31 صباحا.

موعد أذان الظهر في المنوفية اليوم الخميس 21-3-2024، سيكون في تمام الساعة 12:03 مساء.

موعد أذان العصر في المنوفية اليوم الخميس 21-3-2024، سيكون في تمام الساعة 3:31 مساء.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الخميس 21-3-2024، سيكون في تمام الساعة 6:08 مساء. 

موعد أذان العشاء في المنوفية اليوم الخميس 21-3-2024، سيكون في تمام الساعة 7:26 مساء.

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بقلم عصام علم الدين