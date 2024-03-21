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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الخميس 21-3-2024

كتب:

نظيمة البحرواي
11:54 ص | الخميس 21 مارس 2024
صلاة الفجر

صلاة الفجر

يهتم الملايين من أهالي الشرقية بمعرفة موعد أذان الفجر اليوم الخميس 21-3-2024، الموافق الحادي عشر من أيام شهر رمضان الفضيل، لأداء الفريضة في وقتها وتناول طعام الإفطار والاستعداد لصلاة العشاء والتراويح.

أذان الفجر في الشرقية اليوم الخميس 21-3-2024

وتستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي خدمة معرفة موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الخميس 21-3-2024، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها. 

ويُرفع أذان المغرب في الشرقية اليوم الخميس 21-3-2024 الحادي أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:6 مساء، فيما تصل عدد ساعات الصيام إلى 13 ساعة و57 دقيقة، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم

وحسب إمساكية شهر رمضان التي نشرتها هيئة المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الخميس 21-3-2024، جاءت على النحو التالي:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:29 صباحًا. 

موعد صلاة الظهر الساعة 12:01 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 03:29 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:06 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:24 مساءً.

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بقلم نظيمة البحرواي