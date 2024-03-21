تتواصل محاولات الفنان أحمد مكي في الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8، لفتح الخزنة الموجود بها صندوقه المسروق، بعد أن أحضر له شقيقه جوني المفتاح من موظف البنك.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11 على قناة ON اليوم

ويُعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11 على قناة ON اليوم، الساعة 6:05 مساء عقب أذان المغرب مباشرةً، ويُعاد على القناة ذاتها الساعة 3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة 3 عصر اليوم التالي، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 8

وكانت الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي مليئة بالأحداث الشيقة، حيث نجح جوني في الحصول على مفتاح الخزنة من موظف البنك بعد سرقته، وأرسل المفتاح لحزلقوم من خلال ربطه في مجموعة بلالين ورميها في اتجاه الرياح لتصل إلى سطح البنك.