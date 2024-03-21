الأقرب إلى القلب.. سر حب الجمهور للثنائي «هجرس» و«چوني» في الكبير أوي 8

منذ عرض الأجزاء الأولى لمسلسل الكبير أوي، لفت الفنان محمد سلام الأنظار بأدائه المميز وقدرته على رسم الضحكات على وجوه المشاهدين، ففي كل مشهد يظهر فيه، يُقدم كوميديا تناسب جميع الأعمار من الصغار إلى الكبار، وقد علّق محبوه آمالهم عليه كونه عنصرًا أساسيًا في توليفة درامية اجتماعية كوميدية ناجحة.

الثنائي هجرس وچوني في الكبير أوي 8

وعلى مدار 14 عامًا، حظيت شخصية «هجرس» التي يجسدها محمد سلام بشعبية كبيرة بين المشاهدين، وأصبح من أقرب الشخصيات وأحبها إلى الجمهور بسبب خفة ظله وارتجاله الكوميدي، وظلّ رمزًا للكوميديا المحبوبة التي ينتظرها المشاهد الذي اعتاد الجلوس أمام شاشة التلفاز ومتابعة مسلسل الكبير أوي منذ عام 2010.

ويُشكل الفنان محمد سلام في شخصية «هجرس» مع الفنان أحمد مكي في شخصية «چوني»، ثنائية رائعة في مسلسل الكبير أوي 8 حظيت بشعبية كبيرة بين المشاهدين، إذ تُعدّ حوارات «هجرس» و«چوني» من أهم عناصر الكوميديا في المسلسل، وتميزت بعفويتها وخروجها عن المألوف، وغالبًا ما ينتج عن هذه الحوارات العديد من «الإفيهات» التي سرعان ما يترجموها إلى «كوميكس» ويشاركها المشاهدون على مواقع التواصل الاجتماعي.

البداية الفنية للفنان محمد سلام

وعلى الرغم من أنّ اسم الشخصية التي يجسدها الفنان محمد سلام في مسلسل الكبير أوي 8 هو «هجرس»، إلا أنّ الجمهور عرفه باسم «هدرس»، ويرجع ذلك إلى طريقة نطق «سلام» لاسمه باللهجة الصعيدية خلال أحداث المسلسل، ممّا أضفى لمسة كوميدية مميزة على الشخصية، وقد بدأ محمد سلام حياته الفنية على خشبة مسرح كلية تجارة، حيث قدم العديد من الأعمال المسرحية مع فريق الكلية.

وبدأ الفنان محمد سلام مسيرته الفنية عام 2006 بمشاركته في فيلم «الرهينة»، ثم انتقل إلى العمل بالمسرح حيث شارك في مسرحية «قهوة سادة» عام 2009 التي حققت نجاحًا كبيرًا، ودفعته إلى أبواب النجومية، وفي العام التالي، شارك «سلام» في 3 أعمال فنية، من أهمها مسلسل «الكبير أوي».

ويُعرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON، الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرةً، ويُعاد على القناة ذاتها الساعة 3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة 3 عصر اليوم التالي، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».